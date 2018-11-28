陌生叔叔匯款6年相助 小姊妹PO網尋人找到「她」了

「甘叔叔」幫助小姊妹，匯給她們零用錢，這一匯就是6年，如今小姊妹PO網尋人，總算找到恩人「甘阿姨」。（圖擷取自新竹爆料公社）

2018-11-28 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一對姊妹2012年喪父，一名自稱「甘友文」的叔叔主動聯繫她們要帳戶，說要給零用錢，一匯就是6年，姊妹倆現已成年，想當面致謝，也要叔叔不用匯款了，卻不知如何聯絡，因此上網尋人。這段故事讓許多網友相當感動，如今傳出好消息，姊妹找到幫助他們的恩人，原來匯款的不是「甘叔叔」，而是「甘阿姨」。

姊姊在臉書「新竹爆料公社」PO文，希望透過網路的力量協尋，文中提到，父親過世時她才17歲，妹妹只有14歲，過了6年，現在2人都已經成年，可以自力更生了，「我想找到這位叔叔謝謝他的用心，請他吃頓飯，當面感謝他，跟他說聲我們已經長大，不用再轉錢過來了。」

PO文一出，許多網友建議她如何找人，更多網友大讚這名叔叔的善行、姊妹的飲水思源。

如今傳出好消息，姊姊再度PO文表示，謝謝各位的幫助，她已經找到自以為是甘叔叔的「甘阿姨」了，因為當時跟她要帳戶的是男生，讓她一直以為是他匯錢，並且說「阿姨人真的很好，想要很低調的幫助我們、很低調的處理這件事」，謝謝大家。

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