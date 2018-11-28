警見IG正妹一時手癢 私查個資賠了50萬還不夠...

中正一分局某派出所的周姓警員一時手癢，私查IG正妹個資被發現。（圖擷自Google地圖）

2018-11-28 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕北市1名周姓警員，在Instagram上看到1名黃姓正妹，一時興起私查其個資，最後被發現，周男謊稱黃女有交通違規才會查其個資，日前被依偽造文書罪送辦，周事後寫下悔過書，並匯了50萬給黃女，獲檢方緩起訴。不過，黃女認為周悔過書沒有真心悔過，因此聲請再議，高檢署調查後此案將發回北檢續行偵查。

根據《蘋果》報導，家住南部的黃女去年9月和閨蜜起爭執，閨蜜當時用黃女曾涉犯一起違反《著作權法》的案子做文章酸她，黃認為有人洩露個資給閨蜜，並認為洩露者是有權查個資的人，因此向警政署檢舉，一查就發現是北市警中正一分局某派出所的周姓警員所為。

警政署要求周男寫職務報告，周在報告指出，巡邏時有發現1名女子交通違規，查個資發現違規女子就是黃女。警方查證後發現，交通違規當天，黃女根本沒北上，因此將周男以違反《個資法》及《刑法》偽造文書罪函送北檢偵辦。

周男後來坦承因為上網見到黃女的IG照片，覺得黃女是一個正妹，就手癢查她的個資，並強調沒有將黃女的個資外洩。事後周還寫下悔過書同時也賠償50萬給黃女，檢察官因此給予緩起訴。黃女則認為，悔過書沒有寫出周查她個資的動機及來源，認為周男根本沒有真心悔過，因此聲請再議，高檢署調查後認為全案有再釐清的必要，因此將發回北檢續行偵查。

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