嘉義縣議員當選人涉賄到案 檢方聲請羈押

2018-11-28 01:04

〔中央社〕嘉義縣議員當選人王焜玄涉嫌賄選，檢警多次傳喚未到案，於26日發布通緝。王焜玄昨天自行到案說明，檢方複訊後，認為有勾串共犯、證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，王焜玄涉嫌賄選案，檢方21日搜索王焜玄的競選服務處與住家，都不見他的蹤影，直到24日投票當天都未出現。

檢警因聯絡不上當事人，曾請王焜玄的妻子轉告，後來警方每天都連絡王的友人請他出面，但均未到案說明，嘉義地檢署於26日下午依程序發布通緝。

王焜玄昨天上午由律師陪同到嘉義地檢署投案。他向媒體表示，這幾天忙著拜票、謝票，根本不知道檢警在找他，26日晚上看到媒體報導才得知自己被通緝，趕緊出面說明。

檢方指出，投票前，王焜玄為求能順利當選，要求多名樁腳向選民行賄買票，並於10月間，旗下多名樁腳以每票新台幣1000元代價，向熟識選民買票，要求投票支持。

王焜玄涉及4起賄選案，其中有4名樁腳到案，3人被收押。

蔡英俊指出，王焜玄於昨天上午由律師陪同投案，先由調查官進行訊問，再經檢察官張建強複訊後，認為他犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，於昨天深夜向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

根據嘉義縣選舉委員會的資料，王焜玄這次參加嘉義縣第六選區（中埔、竹崎、番路、大埔、阿里山）議員選舉，24日選舉開票結果，以第2高票（6848票）當選。

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