高檢署命令起訴涉貪前北市體育處長 北檢：依法規辦理

2018-11-27 22:39

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市體育處前處長孫清泉被控於2010年至2012年間，以每天2萬元或每次活動4至5萬元代價，收受民間團體賄賂，讓業者能優先承租場地，再轉租其他廠商牟利，涉「假公益、真營利」之嫌；台北地檢署今年8月底以罪證不足為由，將孫清泉不起訴並依職權送再議；高檢署認為不起訴理由違背經驗及論理法則，已函文北檢撤銷不起訴處分並命令起訴；對此，北檢今晚發新聞稿指出，此案經高檢署檢察長命令起訴，將依相關法令規定辦理。

北檢新聞稿全文：

關於前臺北市政府體育處孫姓處長涉犯貪污治罪條例案件，本署檢察官為不起訴處分，經臺灣高等檢察署檢察長命令起訴一事，本署說明如下：

有關被告孫○○因涉犯貪污治罪條例案件，前經本署檢察官於107年8月23日以105年度偵字第18574、23486號及106年度偵字第10187號為不起訴處分後，依刑事訴訟法第256條第3項之規定，依職權送再議，經臺灣高等檢察署檢察長命令起訴，本署將依相關法令規定辦理。

茲就上開案件，檢察官原不起訴處分之理由簡要說明如下：

（一）本案查無足夠證據認定被告孫○○涉犯收賄罪嫌

由於本案無法查知王○○確實交付現金及支票予被告孫○○之時、地、金額、用途等詳情；且王○○提供之手機簡訊，亦未有前後連續之完整內容，無從確知被告孫○○與王○○間來往簡訊內容之真意，難以證明該等利益與被告孫○○之違背職務或職務上行為具有對價關係，而無法認定構成收賄罪嫌。

（二） 本案查無足夠證據認定被告孫○○涉犯圖利罪嫌

被告孫○○另涉犯圖利罪嫌部分，按申請使用臺北市公園場地，應依臺北市公園場地使用辦法（已於106年9月27日廢止）第3條規定，向管理機關申請核准使用，並不得有營利行為，但舉辦有關推廣政令、公益、社教、休閒體育、民俗節慶、農特產品、藝文展演、文化創意產業或臺北市政府各機關因推動市政等目的所舉辦之活動，經管理機關核准者，不在此限。本署檢察官就王○○各次申請舉辦活動，調閱相關申請案卷，並詳細訊問經手簽核之多名相關承辦人員後，因王○○所申請之各次活動，尚符合上揭辦法規定之公益、休閒體育活動或推動市政等目的，故認定被告孫○○並無違背法令而圖利王○○之情事。

相關新聞連結：

獨家》大逆轉！北市前體育處長涉貪案 高檢署命令北檢起訴

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/