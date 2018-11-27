說好的「普悠瑪報告」交不出來 黃國昌痛批政院「無恥」

2018-11-27 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今天（27日）到立法院提出「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告」，時代力量立委黃國昌不僅痛批報告胡說八道，晚間更痛批行政院「無恥」，連今天下午才承諾要公開的另一份報告，馬上就打臉說「交不出來」。

黃國昌今天在臉書發文說，主風泵在發車前即故障，卻為何堅決發車？調查小組連這種基本的問題都不能回答，甚至調查小組召集人吳澤成在被揭發還有資料尚未呈現在報告中後，才改口還有另一份報告，於是他強力要求該份報告「今天下班以前交出來！」，而行政院當下也承諾沒問題。

不料到了晚間，黃國昌又在臉書上爆料行政院說話不算話，明明「今天上午才在院會承諾，下班前交出另一份更詳細的普悠瑪調查報告，結果剛剛行政院回覆今天交不出來」，讓他氣得痛批行政院，「真是太無恥了！」

不過針，對黃國昌質疑主風泵異常的相關問題，行政院今天也發布新聞稿說明，先前調查小組已曾就相關問題進行討論，同時也將納入詳細調查報告內。

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