罵現任「遭天譴」 前男友無法掌握「非自然力量」恐嚇無罪

2018-11-27 22:12

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不滿前女友另結新歡黃姓男子，用臉書假帳號密前女友「老天有眼，讓牠絕子絕孫」、「畜生終究會遭天譴」等語，黃男看了心生畏懼，告陳男恐嚇，但院檢認為，陳男的「恐嚇」沒有具體方式，只想用非自然力量，使他人遭受不幸，但這種力量不是陳男可以掌握，很難認為會使人心生畏懼，因此判處無罪。

陳男不滿女友交了新男友，因此辦了假帳號，用臉書訊息傳了許多詛咒字眼給前女友，內容以「牠」來稱某人畜生，還罵畜生活不久、會有天譴，詛咒畜生有橫禍、會看著畜生得到報應。陳男還要前女友放心，絕對不會找她，也反問女友，為了一隻畜生她把陳男折磨成這樣，值得嗎？

這些內容被黃男看到後，黃男認為遭到恐嚇，心生畏懼，對陳男提告，但院檢認為，黃男的「恐嚇」說詞，雖然恐嚇是處罰「抽象危險犯」，並不一定要發生實際傷害，但是陳男並沒有提出具體行動，比如要用何種方式讓人死亡或與危險物品結合。

看到畜生遭天譴等語可能會覺得不滿，但判決書指出，恐嚇是否足使人心生畏怖，應該要看恐嚇的內容、方法，以及社會大眾認知的民間習俗、文化背景等情況，來綜合判斷，但陳男所說遭天譴的方式，似乎是寄託給非自然的力量，這個力量又不是陳男可以控制，因此判處陳男無罪。

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