知名珠寶設計師出軌愛錯人 900萬珠寶全遭詐

2018-11-27 21:17

〔記者黃捷／台北報導〕知名經紀人敖君怡的弟弟敖家幸，被控與已婚知名楊姓女珠寶設計師不倫戀，交往期間還宣稱有朋友願以1億元高價收購珠寶，騙取楊女價值900多萬元的6件珠寶，因而挨告詐欺。敖男到案飾詞狡辯，態度不佳，台北地檢署今將他起訴，並建請法院重判2年徒刑。

楊姓女珠寶設計師2016年8、9月間還與敖家幸交往時，發現家中價值百萬的愛馬仕柏金包、凱莉包不翼而飛，與敖男討論此事，敖男直指是楊女家中的菲傭偷包。

楊女報案後，警方網路巡邏找到有人拍賣柏金包及凱莉包，編號、工匠名稱竟與楊女提供的證書相符，隨即通知賣家到案，循線追查，發現包包來源竟是敖男，才查出他趁楊女不在家時偷包，並以10萬賤賣出去，後經檢察官依竊盜罪起訴，敖男遭士林地院判刑7月徒刑。

敖男犯行曝光後，楊女想起曾託敖男賣6件珠寶，總價值高達900萬，可賣得1億元，卻遲遲沒有拿到錢，回頭向敖男索要珠寶，敖男也藉故推託，楊女因此氣得再告詐欺。

敖男到案後堅稱朋友確實要買珠寶，還供出朋友身分，但檢察官傳喚朋友，朋友卻一頭霧水，表示從未說過要買珠寶，也根本沒有1億元。檢察官再傳敖男，敖男又改口有還給楊女3件，另外3件不見了。

檢察官認為，敖男說詞前後反覆，明顯在說謊，又不交代珠寶下落，認為他詐欺犯意明確，態度不佳，今依詐欺罪將他起訴，並建請法官重判2年。

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