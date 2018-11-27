生死一瞬間！小護士鑽車縫慘遭爆頭 網友：別再騎路邊

22歲女機車騎士鑽車縫卻跌倒，命喪水泥預拌車輪下。（圖擷取自影片）

2018-11-27 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕台中榮總1名22歲護理師昨（26）日下班騎機車穿越車陣，欲從夾縫中超車，沒想到與預拌混凝土車擦撞跌倒，竟被碾爆頭部、當場死亡；影片目前在網路上廣傳，網友警惕「真的要離大車遠一點」。

臉書粉絲專頁「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」貼出影片，當中能見該名護理師將機車騎上路肩緊鄰人行道的水溝蓋，試圖超越前車，超過拍攝影片的車輛後，再騎進預拌車與人行道間的狹小空間，不料疑似打滑，她突然煞車接著往預拌車方向倒下，被預拌車右後輪從頭頸部碾過，腦漿噴出，後方駕駛見狀連忙閃避。

這起事故發在昨日晚間6時22分許，22歲的黃姓護理師剛從台中榮總下班，騎車返家途中行經西屯區凱旋東街與大鵬路口時，與62歲王姓司機駕駛的水泥預拌車發生事故，黃女當場死亡，警方目前還在深入釐清詳細車禍肇責。

許多網友看見影片後，均感到相當驚悚，紛紛留言指出「南無阿彌陀佛」、「機車騎士，真的不要這樣騎啊」、「真心覺得交通部要大力積極的宣導遠離大車」、「這種車在正後方反而比較安全」、「到底幹嘛一直想超大車阿」、「怕爆，直接爆炸」。

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