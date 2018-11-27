疑下坡煞車失靈 水泥車翻覆撞上對向騎士

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-27 20:41

〔記者王宣晴／新北報導〕56歲的沈姓水泥曳引車駕駛今晚行經新北市淡水一處下坡路段時，疑因煞車失靈，整輛車失控翻覆，還撞到對向禮讓水泥車的45歲呂姓機車騎士，所幸2人僅受輕傷，皆不願送醫，警方到場後確認雙方酒測值皆為0毫克，確切車禍原因仍待調查釐清。

警方調查，今晚5時許，淡水中正東路二段，近竹圍高中的一處下坡路段發生翻車事故，警消到場後發現一輛水泥曳引車側翻在地，有漏油跡象，趕緊警戒避免發生火燒車事故，同時現場還有一名騎士被翻覆滑行的水泥車撞傷，機車嚴重毀損。

所幸沈姓駕駛及呂姓騎士2人皆只有肢體輕微擦傷，並無生命危險，2人也不願送醫，呂男向警方表示，當時看到水泥車八勢路往中正東路二段方向行駛，由於該路段為下坡，路寬不大，因此他先停在路旁禮讓水泥車先過，沒想到水泥車卻失控翻覆，直朝他撞來。

警方表示，車禍雙方酒測值皆為0毫克，並無酒駕情事，確切車禍原因仍待調查釐清。

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