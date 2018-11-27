超緊熱褲內挖出10公分K盤 酒店妹拒向警透露藏在哪

2018-11-27 20:49

〔記者王捷／台南報導〕施姓酒店妹騎車出門買鹽酥雞時，因為穿單薄外套加熱褲，又沒戴安全帽，長髮隨風飄逸，遭警方攔查，警員在她身上聞到K毒的味道，詢問施女是否有藏違禁品，這時施女一臉不悅，手伸進內褲裡，左掏又撈挖出一盒約10公分長、寬6公分的K盤，警員問施女剛剛到底把K盤藏在哪裡？但施女不願意說，訊後警方將依毒品危害防制條例處以行政裁罰。

30歲的施女，休假跟朋友開趴，但在出門買鹽酥雞時，因為穿著打扮還有一頭長髮引起警方關注，警方指出，施女看到警方時，有停下來，不曉得是刻意等員警攔查，還是在藏什麼東西，直到警方上前，她也很配合盤查。

不過，警方從施女身上聞到K毒燃燒臭味，警問施女是否有藏毒品？但施女否認，打開包包讓警方搜索，結果包包一開就看到一罐塑膠罐裡裝了K毒，施女辯稱不知道毒品從哪裡來，但是得知K毒沒有超過20公克沒有刑責，她才坦承毒品是自己持有。

後來，警方問施女身上是否還有其他毒品時，施女一臉不爽，伸手進熱褲裡左掏右撈，最後丟給警方一盒K盤，裡面有8根菸草已擠出來、準備要塞入K毒的香菸，還有一根塞毒用的吸管以及一個有毒品殘渣的夾鏈袋。

警員看施女的熱褲十分緊，而K盤目測長約10公分、寬約6公分，質疑這麼大的盒子到底藏在哪裡？但施女面色難看稱不想說，警方測量施女持有的K毒約18公克，因此訊後讓施女離開，等待檢驗報告後處以行政裁罰。

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