假釋中怕回籠撞傷警 毒蟲判拘50日

2018-11-27 20:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹1名邱姓毒蟲去年騎無牌的機車載著少年四處遊蕩，被警方發現，邱男被追到一處死巷，竟衝撞警察受傷後逃逸，還將摔落機車的少年丟包，獨自逃逸，少年被帶回警局後供出邱男身分，警方事後將他逮捕到案。邱男在法院當庭向受傷警員鞠躬道歉，法官依犯對公務員執行職務施暴罪，判拘50日。

判決指出，邱男去年12月間騎一輛未掛車牌的機車，搭載吳姓少年四處遊蕩逛街，遭到騎機車巡邏的黎姓警員發現，便沿路追趕，邱男一路騎車躲避並騎到1處死巷時無路可逃。仍在假釋期間的邱嫌擔心要回籠，竟騎機車逆向衝撞警員，造成警員倒地受傷，邱也趁機落跑，還把摔落現場的少年丟留在現場。少年被警方帶回派出所，供出邱男身分，警方循線逮捕到案。

邱男在庭訊時，向黎姓警員當場鞠躬道歉，並賠償1千元做為醫藥費。法官認為，邱男未能體認公務員依法執行職務，代表國家行使公權力，應予尊重，卻漠視公權力行使，對警方施暴，影響社會秩序及公權力執行，念及犯後態度，因此依對公務員依法執行職務施暴罪，累犯判拘50日。

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