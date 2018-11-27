澎湖地震 新北訓練特搜新血30小時不間斷救災

2018-11-27 22:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕澎湖26日傳出淺層地震，適逢新北市消防局發動特搜與義消特搜演練30小時不間斷救災，63名人員在福爾摩沙高速公路汐止段高架橋下，模擬在侷限空間中救援震災受困民眾，更有參與過0206台南震災搜救的義消李明興，將從事營造、鐵工40年經驗，用在人命救助，消防、義消通力合作，發揮戰技救人。

近年颱洪震災等複合型災害頻傳，尤其震創更造成大規模災害，需要許多搜救人員投入救災，新北市消防局26、27一連2日舉辦特搜訓培養新血，動員義消特搜輪班參與，將先前台灣發生過的實際震災案例融入於演練情境，期望學員結訓後能在災害發生當下，第一時間迅速反應。

新北消防局特搜大隊副大隊長顏一加說，這次演練共有建立營地、人命搜索、支撐穩固、混凝土破壞開口、侷限空間救援等5大項目；情境假定新北市轄內發生淺層地震，造成低樓層住宅塌陷，有多人待救，63名學員須在30小時考驗中，分組輪番作業，運用所學搜索技巧、枕木支撐技巧、繩索上拉下放系統架設，救出受困深層的傷患救出。

此外，義消特搜大隊也共同參演，藉由模擬演練複習救災技能、作業程序，培養義消、消防特搜隊員協同救災默契，義消特搜們也展現出鑿洞、鋸木的看家本領。

德音義消特搜助理幹事李明興說，他做過營造、鐵工超過40年，目前從事鋁門窗、鐵捲門安裝工作，記得0206台南震災時，負責拿鑿洞機，貢獻職業專長打洞救人。

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