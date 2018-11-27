值勤頻傳殉職 高雄基層員警添LED反光衣自救

高市官警為提升執勤安全，紛紛揪團購買三段式LED反光衣，穿上身服勤確保路檢安全。（記者黃良傑攝）

2018-11-27 21:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕又有國道警察執勤遭撞殉職，21歲王黃冠鈞家屬捐贈愛子心、肝、腎、眼角膜等器官延續大愛，警察執勤安全受到矚目，高市許多官警決定添購警用三段式LED反光衣，湖內分局警友會花3萬元添購20件，提升警方執勤安全，其他分局和交大陸續跟進。

國道公路警察隊已發生多起警察執行遭撞意外，折損許多警察，高雄市警察局前局長何明洲任內，曾購買肩燈供執勤員警路檢時掛肩警示，不過，基層官警仍感不足，擔心肩燈會被頭或其他物體遮住，也怕亮度不夠，上網發現英國警察執勤都會穿三段式LED反光衣，防護效果極佳，詢問度非常高。

湖內分局警友會決定出資幫官警團購，編列3萬元購買20件，小港、岡山分局及交大分隊也有意跟進，個人詢問度也爆表，業者張庭鈞表示，因顧及警察執勤整體性、整齊性，暫不開放個人購買，希望儘量以團購方式，畢竟每次執行路檢有4人，不能有人穿LED反光衣，路口執行交管路檢，其他人沒穿同款背心執勤，不僅會被質疑高層大小眼，整體外觀也不整齊。

試穿過的官警都覺得相當實用，警用三段式LED反光衣也不厚重，它有三段閃光警示LED燈，包括持續閃爍、間歇閃滅、久亮燈，反光布料與色系均採用英國規格，防水布料，電力若出現不足，可以車充、行動電源補充電力，電力續航達8小時，應付實際4小時執勤時間，絀絀有餘。

LED反光衣胸前1條亮燈，背後2條亮燈，均採用鋰電，採特殊材質包覆LED隔熱，每件約1500元，試穿過的員警表示LED反光衣上身，不僅多了安全感，更有實質效果，羨慕湖內警友會的體貼，為了自身執勤安全，紛紛揪警團購，再一起穿出服勤確保安全。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/