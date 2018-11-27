畫面曝光！「永康街強盜犯」當街行搶 朝女子臉狠劃3刀

胡同文行搶並持刀劃傷馬來西亞籍張姓女子（畫面右上）。（記者姚岳宏翻攝）

2018-11-27 19:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕曾持刀搶劫胸腔科名醫彭瑞鵬的林姓妻子，並砍傷林婦右眼、右耳、後頸，造成林婦毀容的「永康街強盜犯」胡同文（58歲），假釋出獄後1星期，竟又回到他當初犯案的台北市永康街，以相同手法搶1名馬來西亞籍張姓女子，還持美工刀朝張女左臉狠劃3刀；台北地檢署考量他涉犯重罪，有逃亡及再犯之虞，依強盜、傷害等罪將他聲押獲准。

警方調查，甫因強盜案入獄服刑後出獄的胡男，本月24日先在桂林路某文具店行竊作案用美工刀，25日上午9時許，持刀在北市永康商圈，隨機挑選對象行搶。

胡男在馬來西亞籍張女行經至永康街2號前人行道時，突然衝向張女強搶她的肩背包，行搶過程中，竟以美工刀劃傷張女左臉頰，造成女子臉部、手部數道傷痕，胡男隨即逃逸，張女被119救護車送往台大醫院進行縫合手術。

大安分局和平東路派出所獲報，線上警網立刻趕赴現場，並與附近民眾確認歹徒逃逸方向，由於有目擊者偷偷在後跟蹤胡男，警方與該目擊者取得聯繫確認地點後，當天上午10時20分在信義路二段10巷口逮捕胡男；胡嫌辯稱因剛出獄，缺錢花用才犯案。

胡男除涉及多起持刀搶案，他也曾在28年前於北市延平北路附近持剪刀隨機行凶，見人就刺，1小時內刺傷10名小學生和婦人，最年幼的傷者只有7歲，傷勢最重的徐姓婦人險被刺瞎。

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