W飯店女模命案》土豪哥稱未提供毒品 遭法官當庭吐槽

2018-11-27 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店郭姓女模命案，主嫌「土豪哥」朱家龍二審被依轉讓偽禁藥致死罪判10年，經最高法院發回，高院更一審今天提訊朱家龍首度開庭，他撇清稱不認識郭女，而且毒品不是他帶來或提供，離開飯店時，郭女也無異狀，但是「該負責任不會逃避」。

今天庭訊發生一件插曲，法官質疑朱家龍，既然否認提供毒品，為何又願意承認共同轉讓毒品？土豪哥語塞，愣了一會，供稱2016年12月4日下午5點他離開之前，訂房的人是他，「如果法官認為這樣構成轉讓毒品，我願承認」，被法官吐槽，「你這樣等於都沒承認！」

本案源於家境優渥的29歲朱家龍，2016年12月2日下午在台北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀蔡逸學、洪聖晏等友人和多名傳播妹到場助興。郭姓小模混用多種毒品後，同月7日清晨4點出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7點左右不治。

高等法院今年5月判朱家龍10年徒刑，同案4名被告分別判6年6月至10年6月不等徒刑。上訴後，最高法院將提供毒品的江哲瑋、張子奕，依販賣毒品罪各判9年、6年半確定，而郭女的頭髮、體內驗出PMA毒品，但朱家龍等在場人士卻未驗出，原審認定郭女施用毒品來自朱等人，未針對疑義說明，理由不備，此外，郭女生前曾因腎病就醫，此疾病是否會導致服藥後無法排出毒品，並未詳查，因此將朱家龍、洪聖晏、蔡逸學3人發回高院更一審。

高院更一審今天開庭時，朱家龍聲稱，他只是訂房人，沒有聯絡買毒品，或帶來毒品，僅承認有施用毒品。對於郭女死亡一事，朱家龍說不認識郭女，也非他找來的，他離開飯店房間時，郭女沒有異狀，對郭女的死「我很遺憾」，他會坦然面對司法，該負的責任不會逃避。

蔡逸學則說，是朱家龍邀請才去參加毒品派對，在場的毒品不是他提供的；洪聖晏否認犯罪，指稱郭女是他的朋友，當時是他將她送醫，對她的死亡感到很難過。

郭女律師主張，依法醫研究所函文、鑑定報告、證人證述，都可證明郭女是因混合毒品中毒，認為蔡逸學律師聲請調閱醫院腎臟超音波資料並無必要，律師並不滿抨擊朱家龍等被告至今未賠償郭家一毛錢，朱等被告則強調有與死者家屬和解的誠意，只是金錢談不攏。

法官諭知，依照最高法院發回意旨，將向馬偕醫院調閱郭女病歷，調查她是否有腎臟病，是否會影響服藥後無法代謝排出。

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