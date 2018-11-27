冒名親人辦15張卡貸769萬 證券營業員自首遭訴

2018-11-27 18:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕許女在擔任華南永昌證券營業員期間，藉替胞姊、小姑、嫂嫂與姪女等4人開立股票投資帳戶時，取得4人身分證、健保卡、銀行存摺等資料影本後，冒4人之名向銀行申請15張信用卡，累計10年冒貸769餘萬貸款，直到繳不出貸款才東窗事發。基隆地檢署今天偵結，依偽造私文書罪嫌起訴許女。

起訴書指出，許女97年起在華南永昌證券擔任營業員期間，明知胞姊、小姑、嫂嫂、姪女等4人無意申辦信用卡，卻利用職務，竟冒4人之名向花旗、大眾、澳盛、中國信託、國泰世華等銀行申請信用卡，不法貸款769萬4130元，還以信用卡大刷特刷食、衣、交通費，單筆消費從百餘元到上萬元都有，甚至預借39萬8000元。

起訴指出，許女冒貸行徑，長達近10年，直到去年3月3日，才因無力償還信用貸款、消費金額，向基隆市警察局自首，並交出其中12張不法信用卡。案經花旗、大眾、澳盛、中國信託、國泰世華等銀行訴請偵辦。

許女坦承盜刷犯行，被害銀行也指證許女不實資料報名申辦信用卡、信用貸款，損害銀行利益。基隆地檢署今天偵結，認定許涉犯刑度為5年以下偽造私文書罪嫌起訴許女。

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