王威中告「街口支付」恐嚇今開庭 「賀」落選行為暫不提告

2018-11-27 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕本月24日九合一大選落幕，北市議員王威中尋求連任失敗，此消息一出，國內知名電子支付平台「街口支付」旋即在自己APP首頁公告「慶祝」王威中落選，更在本月26日推出限時優惠活動。其實，雙方的過節早在今年3月就開始，王威中日前在臉書上表示，今年3月份與「街口支付」結樑子後，街口執行長胡亦嘉多次到他臉書謾罵、恐嚇，當時他便已提告，終於要在今天開庭。

綜合媒體報導，今年3月王威中對「街口支付」提出質疑有資安漏洞，還舉辦記者會痛批，從此王威中與「街口支付」結下樑子。這次選舉王威中落選的消息一出，「街口支付」馬上「祝賀」，26日還推出限時一天全通路每人當天第一筆消費享20%現金回饋的活動。對此，王威中在臉書批「街口支付」執行者胡亦嘉財大氣粗，因為個人情緒動用公司的錢只為攻擊一個政治人物，質疑「這公司的營運能信任嗎」？

之後王威中又發文表示，「面對侵害使用者權益卻毫不悔改的財團砸錢攻擊，是我王威中榮譽的徽章。」指出自從他揭露「街口支付」的醜惡之後，胡亦嘉就開始不斷到他臉書肆意謾罵，甚至出言恐嚇，並表明自己已經提告，「當時我蒐證完成後，對該執行長提告，而明天（27日）就是開庭日」。王威中也質疑「街口支付」的「謝票活動」恐觸及《選罷法》，但表示暫無提告打算。

胡亦嘉對此表示，王威中針對今年3、4月的事情提告，基於偵查不公開原則，他不便多做說明，但他強調自己沒有到王威中臉書做出誹謗的動作，一切都是王威中自導自演。另外，對於26日推出的優惠活動恐涉《選罷法》，胡奕嘉表示，選前《街口》並沒有干擾他的選舉，這是在結果出來之後，給他一點「祝福」罷了。

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