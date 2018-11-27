毒蟲豬隊友不知被跟監 引領警方破毒趴再逮3「道友」

2018-11-27 17:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓毒蟲遭通緝後趴趴走，不知遭警方跟監，竟引領警方搗破余姓毒友開趴Motel，讓余大嘆：「都怪豬隊友」，引來警方遭查獲，直呼倒楣！

基隆市警局四分局安樂派出所巡佐吳元劭、警員林暘於昨晚10時50分巡邏至安樂區樂利三街時，見一男子形跡可疑上前查看，一眼認出是27歲吳姓毒品通緝犯。

吳員不動聲色，尾隨吳嫌至某汽車旅館，趁吳嫌進入住房跟著進入，即聞到屋內有濃厚K他命味，發現屋內另有余氏兄弟與羅女等3人，遂通知所長羅軒偉、警員劉育靜、修丕任前來支援。

警方當場在屋內發現吸食器，另查獲安非他命1包重0.58公克安非他命、4包共重72.15公克K他命、混合型毒品咖啡包14.40公克等毒品。

隨後將余氏兄弟與羅女帶回；25歲余男被帶回時大嘆，全怪豬隊友吳姓通緝犯，引來警方遭查獲，直呼倒楣。

警方訊後，將吳男遞解歸案，並將余等3人依違反毒品危害防制條例移送法辦，並向上溯源追查毒品來源。

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