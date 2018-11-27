色翁要15歲孫當淫媒與翹家小女友嘿咻 判賠75萬

2018-11-27 17:34

〔記者楊國文／台北報導〕新北市林姓老翁，因15歲孫子將翹家的國中女友小如（化名）帶回他的鐵皮屋同住，心生淫念，竟要求孫子當淫媒，說服她發生兩次性關係，僅支付1200元當做代價，高等法院判林翁2年6月徒刑，民事部份，高院今判林翁須賠償少女和母親共75萬元確定。

這起色翁性侵孫子女友案件，發生在2014年4月間。林翁當時15歲的孫子，4月21日帶著翹家的同齡國中女友小如住進老翁的鐵皮屋中。林翁因垂涎小蔓年輕的肉體，4月22日就要求孫子，說服和他發生性關係，會給予小如酬勞。小如同意後，雙方發生性關係。

兩天後，林翁又透過孫子取得小如同意，再度發生性關係。林翁性交後，共給小如1200元。小如因和同學閒聊透露曾與林翁發生關係，老師獲報，才揭發這件誇張的性侵案件。

檢方偵訊後，依兩個「與14歲以上、未滿16歲少女性交罪」，將林翁起訴，高等法院判他2年6月，日前發回高院更一審審理中。

民事部份，小如和母親對林翁求償150萬元。新北地院未採信小如說詞，判小如和母親敗訴，全案上訴高等法院。

高院認為，小如在警訊、檢方偵查和一審證述均一致，加上台大醫院對小如進行精神鑑定，結果發現小如陳述遭性侵害案情和身心創傷的可信度高，而且林翁孫子在刑事審理中也坦承犯行，另外，依小如和林翁孫子測謊鑑定，都指出林翁和小如確有兩度性交情事，今改判林翁必須賠償小如50萬、母親25萬元的精神慰撫金，全案確定。

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