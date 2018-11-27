前鎮謀財弒父冰屍案 死者妻與長子等凶嫌4人起訴

死者丁盛芳遇害後，就被冰存在自家一樓冰櫃99天，直到潘姓管區員警前往查訪發現，這起駭人聽聞的冰屍命案才曝光。（資料照，記者黃建華翻攝）

2018-11-27 17:18

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前鎮區今年6月發生殺人冰屍命案，47歲的死者丁盛芳慘遭殺害，被藏放在自家透天厝一樓冰櫃長達99天，丁妻洪瑞敏向警方謊報丈夫失蹤，但被管區潘姓員警識破，9月10日深夜前往探訪時聞到屍臭，以鬼神果報之說嚇得洪女鬆口告知，「丈夫屍體就在冰櫃」，這起冰屍命案才曝光，檢警並查出是洪女和長子丁泰文疑為謀奪家產，由長子找來友人蔡東諺和高志榮聯手殺父，高雄地檢署今偵結，將洪女與長子及高、蔡等4人，依殺害直系血親尊親屬罪、共同殺人罪起訴。

檢方起訴指出，死者妻子洪瑞敏（46歲）疑因不滿丈夫丁盛芳長期家暴，竟慫恿竟日流連酒店、負債累累的長子丁泰文（24歲，有妨害性自主前科）找朋友殺害父親謀奪父親一筆借給他人的200萬元家產。

丁泰文決定行凶後，找來同樣缺錢花用的友人蔡東諺（23歲）和高志榮（21歲）協助犯案。蔡嫌曾在死者經營的水產行工作，也常遭到辱罵，早就對死者相當不滿，他和丁泰文是舊識，後來還介紹當兵同梯的高男給丁認識。

高、蔡一度勸阻丁嫌放下逆倫弒父的想法，但丁泰文承諾事成之後給2人各50萬元當酬勞，2人才改變念頭。

今年6月4日凌晨，3人在丁家2樓房間邊喝酒邊商議如何下手，上午9時許，洪女帶7歲小女兒離開家，丁泰文3人趁著死者熟睡之際衝上3樓房間，打算用棉被悶死被害人，但丁父奮力反抗，蔡男於是拿著甩棍毆打死者，並敲擊他的後腦，死者因疼痛死命掙扎，丁嫌因此示意高嫌拿起房間電視櫃上的開山刀，砍殺其父，混亂中並誤砍丁嫌的手，丁父被砍死後，3人清理現場，並將屍體拖進浴室藏放，再以棉被包裹藏放在一樓冰櫃。

洪女母、子皆否認是為謀財害命弒親，並辯稱是為脫離死者長期家暴魔掌，才出此下策，但檢方認為「查無事證，尚難盡信。」

全案檢方今偵結，將洪女、丁子一共同殺害直系血親尊親屬罪，另高、蔡2人依共同殺人罪起訴。

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