租車上山燒炭中途後悔 女子返家自撞路樹送醫

車禍現場。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-27 16:36

〔記者王宣晴／新北報導〕29歲的黃姓女子獨自在台北工作租屋，疑因生活不順，心生輕生念頭，昨深夜竟租車獨自開上新北市五股觀音山，準備在車內燒炭輕生，點燃木炭後又後悔，準備開車下山，卻因吸入不少一氧化碳，無力駕駛而自撞路樹，警消獲報趕抵，發現黃女倒在駕駛座，所幸送醫後暫無大礙，確切車禍原因仍待調查釐清。

昨晚11時許，新北市消防局接獲車禍通報，與轄區警方前往新北市五股區凌雲路三段救援，到場後發現自撞路樹的轎車車門大開，黃女就倒在駕駛座，意識不清，車上還有燃燒過的炭盆，趕緊協助黃女送醫，所幸急救後暫無生命危險。

警方介入調查，發現黃女是南部人，隻身北上租屋工作，疑因生活不順，產生輕生念頭，昨晚租車獨自開到觀音山，準備燒炭自殺，點燃木炭又後悔，決定開車回家，下山過程中，疑因先前吸入過多一氧化碳，導致神智不清，竟自撞路樹，企圖逃下車卻四肢無力，只能倒在駕駛座。

黃女送醫後警方也通知家屬北上，將進一步釐清黃女輕生原因，避免再有類似情況發生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/