公車癡漢進攻女大生下體 當庭詭辯讓人拳頭硬了

2018-11-27 16:46

〔記者溫于德／台北報導〕北市出現公車癡漢！

楊姓癡漢被控，去年4月搭乘公車時，見女大學生年幼可欺，竟坐到身旁並伸出手指，摸遍大腿內外側，甚至進攻下體；女大生不甘受辱，向公車司機舉發。癡漢出庭時否認涉案，還當庭詭辯是遭一位胖婦人相擠，才會擠到女大生等語，但士林地院拒絕採信，依強制猥褻罪判有期徒刑10月，可上訴。

判決指，癡漢雖承認有移動身體到女大生身旁，但辯稱，女大生上車時看到他愣了一眼，接著坐到最後一排角落空位，後來因有其他乘客上車，為了讓座，他才移動到女大生旁的座位，期間均未猥褻，後來是因一位胖婦人擠到他旁邊，他才會擠到女大生。

癡漢也辯，99%女性坐車時若不小心與男性碰到會選擇移動位置，但女大生並未移動，若對方向右移一點，就不會被他碰到，且若真有性騷擾，為何未立刻向司機舉發，待下車前才告知，顯然不合常理。

女大生解釋，癡漢起初已磨蹭她的大腿，後來感覺到她不敢舉發，竟更加大膽地將手放在她的私密處，「當時我只知道哭」，經以LINE向同學告知受害過程，決定接受建議，直接告知司機「我下體被摸了」。

合議庭調閱車內監視器發現，雖未拍到猥褻過程，但畫面顯示，癡漢手部不斷晃動，導致女大生不斷靠向窗戶，可見女大生並非憑空杜撰，且司機時確實見到女大生哭著表示受害，並有驚恐的創傷情緒犯應，再者，乘客後來陸續下車後，明明有其他位置可坐，但癡漢仍坐在女大生身旁，甚至碰到敏感部位，辯詞顯然不可採信。

合議庭另認為，人若遭他人侵害身體自主權時，反應會依生活經驗、身心狀況等條件而有差異，而女大生曾因小學、國中時分別被性騷擾或猥褻過、已在心裡留下陰影，加上害怕癡漢可能暴力對待她，加深無力感，且因年紀尚輕，才未能第一時間開口呼救。

合議庭最後拒絕採信癡漢辯詞，強制猥褻罪判他有期徒刑10月。

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