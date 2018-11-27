詐欺通緝犯化身「小海螺」大亨 收錢不出貨終落網

2018-11-27 16:26

〔記者王冠仁、王宣晴／台北報導〕遭台北、新北、宜蘭地檢通緝的29歲詐欺通緝犯陳乃如，她跑路期間宣稱能取得時下正夯、不少娃娃機台主搶購的「小海螺」藍芽喇叭，有不少人向她購買後她卻以各式理由不出貨，光是萬華地區就有20多人對她提告。她事跡敗露後躲藏在蘆洲一帶，日前騎車外出時被警方攔查，她一開始還謊報身分，但最終仍被警方拆穿。

陳落網後聲稱，她並非刻意收錢不出貨，而是她的貨物真的卡在海關，「我自己也是被害人」，但警方認為她說詞避重就輕，除將她解送歸案，也另外追究她詐欺罪責。

警方指出，陳日前因涉及其他案件，遭多處地檢署通緝，但她跑路期間仍不知悔改，對外聲稱能夠拿到「小海螺」藍芽喇叭來行騙。她先利用在台北市西門町一家娃娃機店上班的黃姓男友，拉近與娃娃機台主的距離，再透過網路、通訊軟體來販售「小海螺」。

陳起先正常出貨，不少賣家認為可靠，於是開始「下大單」，但陳收到錢後卻開始以各式理由延遲出貨，最後甚至與黃姓男友一起搞失蹤。

一名鄧姓網拍業者指出，陳曾在1個月內以商品通關延誤、物流配送到錯誤地址、親人過世等理由，拖延交貨。鄧曾向陳女索取物流單據想查詢出貨進度，察覺有異後與同行討論，眾人交談後才發現，許多買家拿到的物流單據號碼都一樣，質疑陳女以同一話術行騙，粗估北中南至少有百餘人受害，損失恐超過100多萬。

警方說，陳日前早上11點騎車外出，她在新北市五股區洲子洋一帶遇到警方在路邊攔查，陳擔心被逮，一開始謊報其他人的身分資料，但因神情緊張、資料說不齊全被拆穿，警方最後查出她是詐欺通緝犯，當場將她逮捕。

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