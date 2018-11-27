國道警殉職器捐延續大愛 警政署長：不讓遺憾再發生

國道楊梅分隊警察21歲王黃冠鈞，執勤遭撞成重傷，昨晚經醫院判定腦死，爸媽決定讓兒子器捐延續大愛。警政署長陳家欽說，比照現職員警因公殉職撫卹，並修正調整執勤方式及環境，不讓遺憾再發生。（擷取自臉書）

2018-11-27 15:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕上月20日才分發國道一隊楊梅分隊實習的21歲王黃冠鈞，本月23日凌晨值勤時遭撞，昨晚經醫院判定腦死，爸媽決定讓兒子器捐延續大愛，林口長庚醫院今中午進行器捐手術，警政署長陳家欽得知感到相當遺憾及不捨，在臉書NPA署長室表示，會全力協助家屬，比照現職員警因公殉職撫卹，並修正調整執勤方式及環境，不讓遺憾再發生。

陳家欽難過指出，選舉勤務結束後當天他去探望冠鈞，承諾他父母別憂心醫療手術費用，警政署會全部負擔、只要能救他回來，然而言猶在耳、還是來不及了！

陳家欽說，冠鈞為保護國道上四位民眾的生命安全，最後把他的大愛遺留人間、一個正值年輕要大放異彩的優秀同仁的離去，是警察團隊的沉痛損失。

陳家欽表示，冠鈞的撫卹比照現職員警因公殉職的規定。另外有關追晉職務、楷模獎章、國旗覆蓋等相關程序，警政署會全力配合家屬來完成，並修正調整讓同仁更安全的執勤方式與環境，不要再讓這樣的遺憾再次發生。

他說，有關國道警察危險加給的部分，內政部正盡全力溝通爭取中、相信會給警察一個更好的保障與結果。

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