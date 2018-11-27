國道警器捐 警父：孩子發生這樣的事，是我最怕...

甫分發國道二隊楊梅分隊實習的21歲王黃冠鈞，23日凌晨值勤時遭後方車輛高速撞擊，昨天晚上醫院判定腦死，父母今早為他簽下器官捐贈同意書。（家屬提供）

2018-11-27 15:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕甫分發國道二隊楊梅分隊實習的21歲王黃冠鈞，23日凌晨值勤時遭後方車輛高速撞擊，昨天晚上醫院判定腦死，父母今早為他簽下器官捐贈同意書，王黃中午推進開刀房進行器捐手術的同時，王黃的父母在林口長庚醫院副院長黃璟隆、國道二隊副大隊長廖志偉陪同下受訪，希望能為國道警方發聲，希望冠鈞的犧牲，能喚起對國道警值勤安全的重視，爭取危險加給的通過。

王黃的父親也是警職、現於保五大隊服務，他受訪時數度落淚說，冠鈞是很乖巧的孩子，他本身也是警察人員，過去執行勤務都沒怕過，但孩子發生這樣的事，是我最怕的事，現在希望冠鈞的生命，能延伸在別人身上。

王黃的媽媽在冠鈞器捐前，忍不住抱著他痛哭失聲，她談到兒子的過往，更是數度哽咽、說不出話，她強忍悲傷說，她是警眷，每天就是提心吊膽，丈夫過去挺過很多危險，張錫銘、白曉燕案，而冠鈞從小就非常乖巧，是三個孩子中最聽話的，也會幫忙分擔家計，人緣也很好，這幾天他的同學都趕上來為他加油打氣。

她說，丈夫的工作讓她擔憂，但冠鈞常常以爸爸為榮，也跟著爸爸的腳步從警，沒想到才短短1個月遭逢變故，為人父母的心是何等撕裂，希望政府能正視警察人員的保障。

國道警方表示，冠鈞為了保護國道上4位民眾的生命安全而殉職，他雖然還在實習階段，但撫卹會比照現職員警因公殉職規定，另外有關追晉職務、楷模獎章、國旗覆蓋等相關程序，警政署會全力配合家屬來完成。

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