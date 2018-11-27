獨家》大逆轉！北市前體育處長涉貪案 高檢署命令北檢起訴

2018-11-27 15:04

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市體育處（已改制體育局）前處長孫清泉被控於2010年至2012年間，以每天2萬元或每次活動4至5萬元代價，收受民間團體賄賂，讓業者能優先承租場地，再轉租其他廠商牟利，涉「假公益、真營利」之嫌；台北地檢署今年8月底以罪證不足為由，將孫清泉不起訴並依職權送再議；高檢署認為北檢不起訴理由違背經驗及論理法則，已函文撤銷不起訴處分並命令北檢起訴。

依刑事訴訟法第256條規定，最輕本刑3年以上有期徒刑案件，因犯罪嫌疑不足而經不起訴處分，如無得聲請再議之人時，原檢察官應依職權送上級檢察署再議；因貪污案件為3年徒刑以上之罪，北檢於今年9月10日依職權送高檢署再議。

檢廉獲報，孫清泉被控利用職務之便，替特定民間團體租借場地，並同意以體育處名義擔任活動的「指導」或「協辦」單位，使特定民間團體取得場地優先使用權及場地使用費、保證金等減免優惠，民間團體再透過王姓業者，以每天2萬元或每次活動4至5萬元代價，用現金或支票方式行賄孫清泉。

檢廉發現，民間團體申請場地為大安森林公園，名目包括「身心障礙舞蹈表演」等「公益」活動，3年來總計舉辦逾10場，每次活動約2、3天，期間業者再將攤位轉租給其他廠商抽成，涉有「假公益、真營利」之嫌。

2016年8月，北檢指揮廉政署搜索孫清泉住處並約談他到案，訊後依涉犯貪污治罪條例罪嫌諭令孫60萬元交保。王姓業者庭詢時曾指控孫清泉向她索賄，她至少給孫3張支票，每張支票金額約4、5萬元，並拿出孫傳給她的手機簡訊佐證，上面寫孫詢問王「要辦幾次活動？」，另問王「要拿幾張票過來？」等語。

孫清泉則否認有對價關係，強調前後2個問題是分開的，王女拿票是要向他借錢，並非賄款。由於案發距今已過數年，王姓業者對於她所指控的行賄地點、時間、金額及方式等細節交代不清，她提供的手機簡訊也片段不連貫，再加上王女稱手機已丟棄，無法還原舊資料，北檢認為缺乏孫清泉涉貪或圖利的相關證據，將孫及王女不起訴；但高檢署則認為不起訴理由違背經驗及論理法則，命令北檢起訴。

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