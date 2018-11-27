鬧區上演玩命關頭 毒犯把轎車當碰碰車

2018-11-27 15:10

〔記者徐聖倫／新北報導〕46歲王姓男子昨晚間8時許開車行經新北市新莊，途中遇新北市保大攔檢，警方鳴笛示意停車受檢，不料王嫌竟衝撞警方拒檢，還棄車逃跑，所幸霹靂的警員不是省油的燈，跑不到10秒就追到王嫌並將其制伏。

王嫌經調查有毒品、竊盜、槍砲等多項前科，目前仍因毒品罪遭通緝在案。警方26日晚間進行例行巡邏，見王嫌獨自1人駕駛黑色轎車，但卻要走不走的很猶豫，警方認為其形跡可疑，遂進行攔檢。

王嫌見警方逼近，他不但未停下還加速逃逸，一度衝撞警方，在人車熙來攘往的鬧區亂飆，最後撞上1輛民車停下，他仍不死心，棄車徒步逃跑，還好警方迅速追上，短短50公尺就讓王嫌吃癟。

警方表示，王嫌車上搜出安非他命0.23公克以及吸食器等證物，王嫌也向警承認自己因為有多項前科，車上又帶有違禁品，一時心虛所以落跑。訊後，警方依毒品、妨害公務等罪嫌，將王嫌移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/