臉書直播遭蛇咬 消防局：不要拿生命開玩笑

2018-11-27 15:21

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市民開臉書直播遭蛇咬過程，消防員協助送醫急救，呼籲不要拿生命開玩笑。

消防局大昌分隊今天（27日）表示，蘇姓市民本月21日下午5點許，由蘇父陪同在住家1樓等候救護車，蘇男說遭赤尾青竹絲寵物蛇咬傷，右手麻痛，經檢視虎口有咬痕，送往高雄長庚醫院急救，經注射破傷風並診療已出院。

隊員林嘉政說，蘇男當時以左手按住傷口，救護員要求保持冷靜，並以彈性繃帶綁住靠近心臟位置，讓右手低於心臟，同時不予冰敷避免血液滯留。

警消調查指出，蘇男被咬前於臉書直播，指稱飼養赤尾青竹絲2個月沒進食，試看看會不會被咬，還誇稱「這直播有可能會突然倒地」，並對蛇叫囂，結果遭咬，送醫急救才免於截肢，呼籲民眾不要拿生命開玩笑。

中央健保署表示，青竹絲屬出血性毒蛇，與龜殼花、百步蛇都為毒性最強蛇種，被咬後將出現肢體腫脹、水泡偶有血泡導致組織壞死，若不慎遭咬應以手機拍照或記住蛇特徵，將患肢保持低於心臟位置，儘速呼救。

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