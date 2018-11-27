110、119同步 黃金救援不用等

2018-11-27 14:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕以後是要救人還是要救火，不用再怕打錯電話，一通電話，基隆市政府警察局、消防局兩邊同步通，不用轉來轉去。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會指出，基隆市將119及110報案系統結合，縮短分秒必爭的黃金救援時間，只要打電話報案，消防局和市警局系統互轉報案資訊，電話及資訊都不漏接，可以爭取黃金救援時間，即日起正式上線。

消防局長陳龍輝表示，基隆市以往不少交通事故、火災、自殺、民眾路倒、山域走失搜尋等119案件，均需通報110共同處理，民眾打110或119電話報案，均由消防局與警察局受理人員以電話口述互相通報、重覆確認並各自登打受理資料，受理報案時間愈長，民眾現場等待時間就愈長。

他說，為提升基隆市119及110受理報案能迅速反應派遣時效及案件準確性，今年起消防局與警察局基於報案資源共享之共識，積極協調以既有之「119、110報案系統」為基礎，規劃「119與110案件電子化互通轉報功能建置案」，已於今年11月中旬完成建置啟用。

警察局長黃明昭表示，9到目前，119轉給110有125件，110轉給119有118件，可以爭取分秒必爭的黃金救援時間。

市長林右昌說，透過119與110案件電子化互通轉報功能，轉報案件只需按鈕就可將報案人姓名、電話及案發地點、案情描述等資料一次性傳送到對方的電腦系統中，不用再互相打電話重覆口述、重新登打資料，將可充分提升119與110案件受理、轉報、派遣之效率，縮短民眾等待警察或救護車、消防車到達現場時間，讓民眾更安心。

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