酒測值高達2.297 醉男騎車直衝路旁垃圾轉運車身亡

埔里鎮劉姓男子酒後騎機車直撞路旁停放的大型垃圾轉運車，送醫不治，抽血換算呼氣酒測值高達2.297。（記者佟振國翻攝）

2018-11-27 14:22

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮清潔隊前晚發生45歲劉姓機車騎士衝撞路邊環保局委外垃圾轉運車事故，人車卡進車內，救出後送醫急救仍告不治，經抽血換算呼氣酒測值竟高達2.297，除了酒駕釀禍，大型垃圾轉運車路邊違停也難辭其咎，廖姓駕駛也被警方依業務過失致死函送法辦。

警方調查，45歲劉姓男子酒後騎普通重機行經埔里鎮中正路清潔隊前，疑未注意路旁停放1部大型垃圾轉運車，直接撞上車輛左後方，人車卡進車底，消防隊獲報將他救出送醫，但到院時已無生命徵象，經搶救仍告不治。

死者經抽血檢驗血液酒精濃度每分升459.4毫克，換算呼氣酒測值竟高達2.297，警方表示，月初縣運聖火隊救護車遭酒駕民眾擦撞，肇事者酒測值已達2.11，堪稱今年縣內最高，沒想到紀錄又被打破，也僅次於2015年曾測得的呼氣酒測值2.35，而喝成這樣仍要騎車形同玩命，劉男也不幸賠上寶貴生命。

除了酒駕釀禍，大型垃圾轉運車未按規定停放專屬停車格而違規停在路邊，雖有在車後約4公尺處擺放三角錐，但警示距離不足，也沒有警示燈，因此將37歲廖姓駕駛依業務過失致死函送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/