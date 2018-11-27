iPhone手機誘少女拍裸照，男判刑1年半

2018-11-27 14:04

〔記者王定傳／新北報導〕24歲游姓男子去年以25000元現金及iPhone手機為代價，對12歲少女小美（化名）說：「你拍影片給我，看你自慰要有聲音，至少要10分鐘」，誘騙少女拍裸照及錄音檔給他，但因小美不小心誤傳給學長，全案曝光，檢警還查出，他還以相同手法誘騙另一名少女拍裸照、影片，新北地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判他1年6個月徒刑。

檢警調查，24歲的游男於去年7、8月間，透過臉書結束小美及另名同樣約12歲的少女，但同年底，他卻以25000元及1支iPhone手機為代價，對小美哄騙說：「可以做愛嗎」、「妳要的手機零用錢，我都準備好了」、「妳答應跟我做愛，我就會給」、「妳先給我看全身裸照」等。

不僅如此，他還說：「你拍影片給我，看你自慰要有聲音，至少要10分鐘」少女因而受騙，自拍錄音檔及裸照傳給對方，但過程中誤傳給同校學長，經學長向老師反應，全案曝光。

檢警還查出，游男還以類似手法，引誘另名少女拍裸照、撫摸裸露身體影片，游男認罪；法官認為他犯引誘使少年為有對價性交行為，及引誘使少年製造猥褻行為電子訊號2罪，斥責他嚴重違反法律保障未成年人身心健全成長規範意旨，但未與被害者和解，判刑1年6個月，可上訴。

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