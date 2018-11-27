統領槍案中槍男 頭骨卡彈對警說「我被開槍了」

傅男與3名男子衝突，遭人持刀槍攻擊（圖右方）。（記者姚岳宏翻攝）

2018-11-27 13:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區忠孝東路四段181巷口，上午7時許發生槍擊案，27歲傅姓男子遭人分持刀、槍攻擊，造成頭部中2槍、且雙手有多處刀傷，倒臥血泊中，警消獲報將傅男送往國泰醫院，幸經急救暫無生命危險，警方已鎖定3名行兇者身分，全力追緝中。

據了解，傅男在警消到場時仍有意識，還低喃「我被開槍了」，警方表示，傅男頭部中2槍，1槍從頭部劃過造成擦傷，另外1槍則子彈卡在後腦勺頭骨，未貫穿入顱內，相當幸運，另雙手刀傷均無大礙。

警方調查，清晨6時許，傅男與友人喝完酒走出統領大樓，友人離去後，傅男獨自坐在人行道醒酒，沒多久行兇3人走出大樓後，雙方開始互嗆，隨即大打出手，其中有人回去機車取槍，朝傅男頭部開槍，等到傅男倒地後才離開。

警方在現場找到3顆已擊發的彈殼，另從監視器發現，3嫌犯案後搭乘同一部自小客車逃逸，現場留下1輛沾滿血跡的機車，警方正調查車主身份確認是否與本案相關；究竟是尋仇或有其他原因，警方已鎖定兇徒身分，積極釐清中。

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