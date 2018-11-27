有魔神仔抓交替？他請警察大人幫忙捉 結果是...

2018-11-27 13:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「魔神仔抓交替」？機車騎士報案請警察大人幫忙捉，結果員警處理後才得知是該民眾患有糖尿病未吃早餐，低血糖造成意識模糊而不慎跌入水溝，呼籲民眾要注意自己的身體狀況。

虎尾分局元長客厝派出所接獲電話報案，報案人稱路上出現「魔神仔」，企圖「抓交替」要將他拖入水裡淹死他，報案人說得煞有其事，員警擔心有意外，依著報案人所述地點前往一探究竟。

員警到達現場後只見一輛掉入水溝裡的機車及坐在地上臉色蒼白的報案人，報案人一看到警察就急喊「大人救命」，要警察幫他捉鬼。

仔細詢問之下，該吳姓機車騎士供稱，他行經該路段時忽然感到頭暈目眩，剎那間一道黑影從他眼前閃過，接著有一股不明力量將他拖入一旁水溝，幸好他趕緊從水溝爬出來，否則就沒命，嚇得他認為是遇到「魔神仔抓交替」。員警一聽便覺得「案情不單純」，先問他有沒有糖尿病？有沒有吃東西？才發現該機車騎士有糖尿病加上沒有吃早餐低血糖、平日也未按時服藥，才造成暈眩、意識模糊自己跌入水溝，並非真的有「魔神仔抓交替」。

員警除幫忙機車騎士將摩托車拉上岸，也提醒他駕駛交通工具時，若發現身體不適就該找個安全的地方停下並稍作休息避免發生意外，以保護自己及其他用路人安全。

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