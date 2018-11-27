4歲女童遭虐死丟包 爺爺痛罵兇嫌「判10個死刑不為過」

莊嘉億虐死同居女友的4歲女兒，一審被判死刑，今天二審開庭。（記者張文川攝）

2018-11-27 13:07

〔記者張文川／台北報導〕去年11月新北市鶯歌區發生的虐童致死命案，25歲凶嫌莊嘉億，幫入獄的邱姓同居女友照顧4歲女兒，他卻用鐵棍凌虐女童，打到骨折、右大腿骨突出，莊母掩護兒子施虐，多次拒絕社工探訪，放任女童傷勢惡化致死，最後丟包醫院；二審高院今開庭，辯護律師傳喚莊母和莊兄作證，母子卻當庭表示拒絕作證，律師最後只好捨棄此部分的傳證。

新北地院今年7月判莊男死刑、莊母莊劉禎梅無期徒刑，莊男目前在押，莊母因重度視障而交保在外。莊嘉億的律師認為罪不至死，日前向法官聲請心理鑑定，調查他從小到大的課業、品行紀錄和看守所的紀錄，並聲請傳喚莊母、莊的兄長作證，以重建莊嘉億的成長、生活狀況，以爭取減輕其刑的契機。

但莊母和莊的胞兄今雖到庭，但都在證人席上直接表明拒絕為莊嘉億作證，莊男的律師向2人說明傳喚理由，詰問範圍並不包括案發經過，證詞可能對莊嘉億有利，但2人仍堅定搖頭表示不願作證，令律師錯愕不已，但也只能放棄；蒞庭檢察官認為莊母是共犯，且是莊男的至親母親，莊兄也是至親，即使作證也不可採信，對於2人拒絕作證沒有意見。

女童的爺爺、奶奶（生父的父母）今以告訴人身分到庭表達意見，爺爺說4、5歲的小孩健康活潑、最容易教養，孫女卻被打得骨頭都穿出來了，這是連大人都無法忍受的痛苦，莊男和莊母還不帶她去看醫生，竟然讓她活活「痛死」，急診室護士也說沒看過這麼殘忍的事；他說，「小孩就這樣莫名其妙的沒了，莊的犯行人神共憤，判10個死刑也不為過，應該從重量刑維持死刑」。

正式開庭前，法庭一度將莊母安排與女童爺爺奶奶安排比肩而坐，莊的友人當場抗議稱這樣會讓被害人家屬感到很不舒服，法庭人員馬上將莊母移駕到被告席旁，隔開兩造；女童爺爺說，莊母和他們坐一起時，還假裝沒看見，連正眼都沒瞧他一下，沒有一絲絲抱歉之意，可見母子都沒有悔過道歉的誠意，因此不會接受任何和解方案。

全案源於女童的生母去年因毒品案入獄，將4歲女兒交給同居人莊嘉億和莊母照顧，莊男覺得女童不聽話、沒乖乖吃飯睡覺，竟持鐵棍施虐打她屁股、出拳毆打、用毛巾甩臉，臀部被打成「皮革化」，右大腿骨斷裂、穿腿而出，莊男卻只用棉花塞住傷口沒送醫；莊母為了掩護兒子，多番阻撓社工上門調查，藉口「有事不在家、帶女童去南部」規避社工電訪，拒接電話，就算在家也故意不應門；案發後，母子被列為共犯起訴、重判。

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