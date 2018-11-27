老人獨坐麥當勞一整天 店員深夜想打烊很苦惱…

賴姓老翁（左二）從台中市北屯區搭公車迷路到神岡區，警方通知家屬帶回。（記者歐素美翻攝）

2018-11-27 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕82歲賴姓獨居老人，自己搭公車從台中市北屯區到神岡區麥當勞，坐到店家要關門還不回家，業者只好報警處理，豐原分局社口派出所員警趕到現場，因老人說不出自己的姓名等，警方只好採用人臉辨識系統查證，通知家人帶回，賴姓老翁的姪子表示，賴翁平常皆搭公車外出，不知這次竟搭到這麼遠才找不到回家的路。

豐原分局社口派出所警員黃信龍、陳建滄，本月23日零時接獲民眾報案指稱，在台中市神岡區中山路的麥當勞，有一位迷失老人需要協助。麥當勞店員表示，老翁已在店內坐一整天，直到關門仍未離開，只好請求警方協助。

警方詢問老翁住家在哪，老翁回答不出來，身上也沒有任何證件，員警只好動用人臉辨識系統查證，發現其家住北屯區，於是請老翁先到派出所休息，再連絡其姪子到場，將老翁載回家，老翁的姪子表示，賴翁獨居，平常都會搭公車出門，當天第一次搭公車到那麼遠，可能因此找不到回家的路，對於警方即時通知家屬到場，表示謝意。

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