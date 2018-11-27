民眾發現ATM有詐騙集團車手 報警抓人竟遭電擊

2018-11-27 12:41

［記者鄭淑婷／桃園報導］22歲高姓男子在詐騙集團擔任車手，今年1月間夥同陳姓車手到桃園市中壢區龍東路郵局ATM提款，許姓男子發現高男提款、陳男似在把風，懷疑兩人是詐騙集團，報警處理時竟遭高男持電擊棒電擊，所幸警方即時趕抵逮捕高、陳兩男，桃園地檢署檢察官依詐欺、傷害罪嫌起訴高男，陳男未到案已被發布通緝。

檢方指出，高男所屬的詐騙集團，於今年1月25日以健保卡使用違規等理由，要桃園市蘆竹區陳姓婦人交付4家銀行提款卡及密碼，高男收到後於26日夥同陳男到中壢區龍東路郵局ATM總計提走42萬元，提款過程被許男察覺有異報案，高男竟拿出電擊棒攻擊許男，導致他背部挫傷。

警方獲報趕抵將高、陳兩人逮捕，高男偵訊時坦承夥同陳男提款，但否認有持電擊棒攻擊許男；陳男則坦承有與高男一同到郵局ATM提款。

陳婦、許男指證歷歷，檢方偵結依詐欺罪嫌起訴高男，由於陳男均未到地檢署出庭，已被發布通緝。

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