獨家》公寓門口停機車遭開34張罰單 全巷未畫紅線獲判撤銷

耿女被檢舉違停遭開34張罰單地點，法官實地會勘發現該巷兩側並未畫設紅線或黃線禁止停車標線，當地住戶都和耿女一樣停放機車在門前，判撤銷34張罰單。（翻攝自Google地圖）

2018-11-27 12:08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市苓雅區一名耿姓女子把機車停放在住處公寓一樓門口，去年6月到7月間遭人惡意拍照檢舉34件「在顯有妨礙他車通行處所停車」，高市交通大隊苓雅分隊認「檢舉屬實」，開出34張違停罰單，耿女不服向交通局申訴無效，裁定需繳34張罰單、共20400元罰金，耿女為此打行政官司討公道，高雄地院實地會勘，認為耿女停放機車的全巷兩側並未劃設紅線，很多住戶都和耿女一樣停放機車，且該公寓住戶出入都從右扇門，耿女機車停放在左扇門前，未受影響，判撤銷34張罰單。

家住苓雅區民權一路26巷的耿姓女子，2017年6月15日起7月7日期間，將機車停放於自宅公寓一樓前，卻遭人檢具照片檢舉其「在顯有妨礙他車通行處所停車」之交通違規共34件，經高市交通大隊苓雅警分隊核認檢舉屬實，逕行舉發34件違反道路交通管理事件違停罰單，耿女收到罰單後不服，聲請高市交通局裁決，遭打回票，並裁定耿女需繳交34張、各600元的違停罰單。

耿女不服，向高雄地院提起行政訴訟，要求撤銷罰單，她主張停車地點在自家公寓一樓左扇門前，平時左扇門鎖住未開啟供住戶通行，全棟住戶均由右扇門出入，並未妨礙交通，並主張是遭鄰居惡意檢舉，警方累積一定期間及數量的檢舉案件後，才合併於2017年7月19日合併送達給她，致她沒有改善的機會，且該檢舉人未檢舉其他住戶之停車行為，高市交通局亦未對其他違規行為人開罰，顯有不公，認原裁罰有瑕疵。

高雄地院法官實地會勘，發現耿女停放機車的民權一路26巷路面二側沿線均未劃有紅線或黃線等禁止停車之標線，該巷居民都將機車或汽車依法緊靠路面邊緣二側非屬交通違規行為等情。則同理耿女於自宅公寓一樓門前停車，亦應受同等之法律評價。

此外，法官會勘發現，耿女停放機車的左扇門門前放置檔板與沙包封住左扇門，全體住戶僅由右扇門出入，且左扇門是否可關閉屬私有領域使用問題，與道路安全無關，且左扇門前未畫設禁止停車之標線，耿女將機車停放門前，並未妨礙路上行人、汽車通行經過該棟公寓，判交通局應撤銷34張罰單。可上訴。

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