怪異！租380萬豪車 數小時後男子高速自撞橋墩死亡

張男駕駛租來的380萬元奧迪豪車，直接撞擊橋墩身亡。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-27 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅31歲張姓男子，昨天（26日）晚間租1輛市價380萬元的奧迪豪車，卻在今天清晨0時13分，高速自撞北屯區環中路一段的橋墩，整輛車的引擎室幾乎全毀，他則因左胸受擠壓內出血而死亡，張男沒有喝酒跡象，現場亦無監視器，也沒有行車記錄器畫面，張男為何會高速衝撞橋墩死亡，由警方報請相驗與調查中。

中市消防局是在今天凌晨0時13分接獲「有一人車禍，他現在暈倒了，請求派員前往」報案，救護人員抵達時，見汽車撞毀於台74線高架橋下的橋墩，張男卡在車內駕駛座，已無呼吸心跳等生命跡象，消防救護人員立即破壞車體，把張男送醫仍不治。

中市警局五分局交通分隊調查，租車公司說，張男昨夜與朋友一起來租車，承租的是市價380萬元的奧迪A7 40 TSFI名車，張男的朋友則說，兩人租車之後，張男駕駛奧迪車，他開另一輛車跟在後面，張男行駛並無異常之處，為何自撞護欄，他也不了解，張男的家人則說，張男昨夜只說要出門，沒有說明出門原因。

警方發現，張男是高速自撞橋墩，氣囊雖爆開，但他於撞擊時，左胸受衝擊擠壓而內出血死亡，已婚但目前無業的他，沒有喝酒跡象，素行也良好，高速衝撞橋墩的原因令人費解，在後方的朋友，車上也沒有行車紀錄器，案發處亦無監視器，警方調查中。

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