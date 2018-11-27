潑漆圓山水神社還留仇日字眼 統促黨員被判6個月

台北市市定古蹟「圓山水神社」遭不明人士破壞，還留下仇日紙條。（資料照，擷取自楊燁臉書）

2018-11-27 11:50

〔記者溫于德／台北報導〕中華統一促進黨員張修嘉，被控朝台北市定古蹟「圓山水神社」之主殿的4根柱子潑漆，並留下抗議紙條，事後被依違反文化資產保存法、毀損罪起訴，且因犯後態度不佳，遭檢方向法官建請不要給予緩刑、不得易科罰金；案經士林地院審理，今依法判張6月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

位在士林區中山北路5段的「圓山水神社」，1938年興建時用意在於，祭祀水神以祈求草山水道營運順利；2004年，北市府公告神社為市定古蹟，並由台北自來水事業管理。

起訴指出，去年8月13日，神社主殿外4根柱子遭人潑溪，並留下仇日字眼包括「奪台殺民一百萬」、「侵華虐殺數千萬」、「日寇倭奴狗畜牲」、「皇民賤種三腳仔」等，而原本在神社前的石狛犬也遭人竊走。

檢警事後掌握46歲的張嘉修涉案，通知到案說明，但張僅認潑漆，否認偷走石狛犬，他辯稱，潑漆是言論自由的延伸，且油漆是可以用水清洗乾淨，無法構成毀損罪。

不過，檢察官認為，清潔人員雖努力嘗試用水清洗、仍無法完全去除油漆，只能重新上漆覆蓋，加上張嘉修犯後態度不佳，今年4月依違反文化資產保存法、毀損等罪，起訴張男，並建請不要給予緩刑、不得易科罰金，讓他入獄服刑。

士林地院審理後，今依法判張男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/