「以刑逼民」假性財產犯罪 檢無奈：請告民事

2018-11-27 11:44

〔記者吳政峰／台北報導〕司法實務上常見原告與被告明明是單純的金錢糾紛，卻提起刑事告訴，請求檢察官偵辦，企圖以刑事逼民事和解，此類案件稱為假性財產犯罪，台中地檢署主任檢察官郭靜文呼籲民眾如果遇到類似狀況，請直接提出民事告訴，勿耗損司法能量。

郭靜文指出，假性財產犯罪是指本質上為民事法律糾紛，在進入刑事訴訟程序並加以調查後，才發現與犯罪無關的案件，這類案件會進入刑事訴訟程序，或許是因為一般民眾往往在借錢或投資後，對方未依口頭或書面契約約定支付利息、紅利，本金也血本無歸的情況之下，想到「以刑逼民」，也就是藉由向警察機關或地檢署申告債務人涉嫌詐欺、背信、侵占等罪名，希望透過檢察官傳訊被告到案，試圖在不用負擔訴訟費用的情況下，以刑事責任逼迫被告還錢。

然而這樣的方式真能達到目的嗎？郭靜文表示，單就詐欺、背信、侵占等罪來論，如果債務人一開始借款時或邀約投資時，就本身資力、借款用途、投資方案等重要之點並未詐騙債權人，債權人也具有相當之社會經驗、智識程度，自行評估債務人之經濟狀況、風險或者雙方情誼，甚至為了賺取利息或高額之投資分紅後，決定借款或投資，那麼這就單純屬於私經濟行為的範疇，沒有所謂詐術之實施，自然無法構成詐欺。

再者，債務人也並未受債權人委託為其處理任何事務，雙方單純是借貸或投資關係，不能光是一句毀信背諾，就能構成背信，且金錢是由債權人自行交付給債務人運用，交付後就已經是屬於債務人所有財物了，縱使屆清償期限或者投資分紅期間，經債權人請求而債務人未能給付本息或紅利，也不可能構成侵占。

郭靜文強調，私經濟行為應該透過民法等私法去規範，例如透過假扣押、假處分等保全程序，或者提起民事訴訟請求，一樣可能要回借款或投資款。國家透過檢察官行使刑罰權，是要懲奸除惡、對付犯罪人，檢察官的能量有限而且是國家的重要資產，如果力氣都被耗費在處理單純金錢糾紛所衍生的假性財產犯罪，那麼如何能真正打擊犯罪、剷除不法？

郭靜文透過台灣司法人權進步協會呼籲，單純金錢糾紛應回歸民事訴訟解決，涉及刑事不法者才動用刑罰處理，不要誤信可以以刑逼民，浪費時間奔波於警局、地檢署，最後才發現不能達到原本設想的目的，卻已身心俱疲。

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