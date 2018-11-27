男吵架嗆「同歸於盡」 隔天竟宅配這東西回家

2018-11-27 11:42

〔記者余衡／新北報導〕家住桃園市龜山區的38歲潘姓女子，昨天下午在住處收到賴姓老公友人送來一只手提袋，聲稱袋內裝有運動用品，由於提袋異常沉重，潘女好奇打開後赫見1把手槍，潘女嚇壞立即向新北市三峽警方舉報。

二橋派出所所所長鄧博元獲報後率員前往，經潘女同意開門後進入住處控制賴男，檢查手提袋內除裝有運動毛巾及球鞋外，還有1把疑似制式手槍、17顆子彈及2個彈匣，當場將賴男依現行犯逮捕。

潘女向警方證稱，前天夫妻倆在住處發生爭吵，她遭賴男出拳毆打成傷，過程中賴男一度情緒失控揚言「同歸於盡」，昨天中午便有一名自稱老公友人的男子上門，要求將手提袋轉交給老公。

但警訊時賴男態度不願配合，對於槍枝來源及友人身份皆稱不清楚，全案訊後除依槍砲罪移送法辦，並協助潘女申請家暴緊急保護令，並持續追查友人身份釐清槍枝來源。

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