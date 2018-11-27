失聯30多年 警察捉到國中班長涉嫌吸毒

警方攔查徐男（左二）與江男（右二），徐男竟是小隊長的國中時期的班長。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-27 11:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓男子開車於北屯區后庄北路時，因大燈未亮被員警盤查，當場查獲海洛因毒品，押解回警局時，王員發現徐男名字很耳熟，竟是失聯已30多年的國中同學，徐男當時還是成績優異的班長，「同學抓到同學吸毒」，徐男顯得很感慨，也不好意思說自己30多年來的境遇，王員只能安慰他，把毒戒掉，自己未來人生才能走得順暢。

小隊長王永厚等4名員警本月22日凌晨1時10分許，巡邏至中市北屯區后庄北路，發現徐男（50歲、有多項毒品前科）駕駛自小客車，車燈沒有開啟，警方盤查時，於他身上查獲1包海洛因，毛重0.64公克。

同車的江男（41歲、有毒品前科））顯得心虛，他承認自己是毒品管制人口，同時偷偷把一包東西往副駕駛座的椅子底下塞，以為神不知鬼不覺，卻不知早被眼尖的員警見到，江男雖信誓旦旦說「絕對沒有違禁品」，員警卻從椅子下找到海洛因，毛重0.61公克，江男啞口無言，坦承有吸食海洛因毒品。

員警押解2人到警局時，小隊長王永厚突然覺得徐男名字很耳熟，他一度懷疑自己曾經抓過徐男，詢問徐男「你認識我嗎？」，徐男說「不認識」，王員又問，「我叫王永厚，以前逮捕過你嗎？」，徐男說「沒有，但是你的名字很熟」，雙方想了一陣子，徐男猛然想起「你是我的國中同學」，王員也想起，徐男不但是同學，還是成績優異的班長，住高爾夫球場旁，忍不住罵他「人生好好的，為何碰這個東西？」。

王員回憶說，他們兩人就讀南投縣中興新村的國中，兩人曾是玩伴，徐男成績很好，獲選為班長，但畢業之後就失聯，也沒有開過同學會，兩人30多年後再相遇，容貌已改變太大，認不出對方。

徐男顯得不好意思，以打工為業的他，沒有告知自己人生境遇，也沒有說染毒之因，他只說自己曾有五年時間未接觸毒品，再度吸毒原因是「壓力大」，依毒品危害防制條例法辦時，王員也勉勵他，下決心戒毒，才能有新生機會。

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