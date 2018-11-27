當選嘉義縣議員遭通緝 王焜玄投案喊冤：我去謝票…

嘉義縣議員當選人王焜玄（左）今由律師陳澤嘉陪同，到嘉義地檢署投案。（記者王善嬿攝）

2018-11-27 11:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義縣議員當選人王焜玄因涉賄選案，檢調單位21日搜索王的服務處及住處，並發拘票，但王未到案，嘉義地檢署昨5點半發布通緝，今上午9點半王焜玄自行到案，他表示自己是清白的，檢警調上週三服務處被搜索後，並未其他偵查作為，也沒收到拘提行為，認為檢調是針對他，「我不服」，且他並非「落跑」，是在忙拜票、謝票，所以昨看見新聞報導得知遭通緝，今投案說明。

檢調調查，王焜玄涉及4件賄選案，其中有4名樁腳被查獲，已收押3人。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，先後發了兩次拘票，上週三搜索其服務處，王不在家，手機沒帶、車子也沒開，22日選舉遊行活動及24日投票日，他也沒出現，依程序昨發布通緝。

王焜玄表示，他此次首次參選，是因希望服務許多之前支持哥哥（前竹崎鄉長王焜弘）的鄉親，選前就有傳言檢調要讓他不當選。

王委任律師陳澤嘉表示，選前王焜玄都忙著拜票，沒有所謂「人間蒸發」，從選舉結果他獲該選區第二高票，可見選民未受影響；王焜玄是清白參選，他們也相信司法會還他們一個公道。

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