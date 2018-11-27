秦偉性侵案再開庭 秦偉應訊稱：我無罪

高院審理藝人秦偉性侵案，秦偉出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2018-11-27 11:21

〔記者楊國文／台北報導〕藝人秦偉被控對8名女子犯下10起性侵既遂或未遂案，其中2女年僅14、17歲，檢方求刑41年，台北地院僅認定秦偉性侵女造型師、女編劇和女粉絲3人，依3個強制性交罪判8年徒刑，其他5女證據不足判無罪，檢方和秦偉均不服上訴；高等法院今再度開庭，秦偉庭訊前堅稱「我無罪」，否認性侵，隨即進入法庭開庭。

女造型師Ａ女前年在臉書發文影射秦偉性侵多人，並控秦偉藉口做造型，騙她回住處，藉挑衣服之際性侵；秦偉遭揭發後，加上Ａ女有4人提告。秦否認性侵，不過檢方偵查後認定有8名被害人，遭秦偉性侵既遂或未遂10次，起訴求刑41年。

一審認定其中3件成立犯罪，分別為秦偉與Ａ女碰面後對她性侵，秦辯稱兩人在交往，但他僅提到兩人交往至少1年，卻無法講出曾去何處約會、吃飯，或有何互動回憶，而Ａ女前後供述一致，顯示兩人關係不如一般情侶密切，認定性侵屬實。

秦偉另透過從事演藝幕後工作的友人臉書認識Ｃ女，邀Ｃ女到住處討論案子時性侵，秦在偵審初期否認知道Ｃ女身分，但Ｃ女作證過程無瑕疵，採信被害人說法。

Ｒ女除了指證遭性侵，她的友人也證實Ｒ女事後找他哭訴，加上秦對Ｒ女性侵手法與Ａ女、Ｃ女如出一轍，認定Ｒ女受害。其餘5人僅有單一指述或證據有矛盾，判決無罪。

高院10月初首度開庭，秦偉應訊指稱發生性關係是「你情我願」，否認強迫告訴人性交，應判他無罪。

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