超商騎樓免費座椅 被六合彩組頭當作攬客據點

2018-11-27 11:17

［記者楊政郡／台中報導］超商提供免費騎樓上座椅，卻被六合彩組頭用來成為招攬賭客聚點！

台中市一分局民權所接獲線報，指稱台中市西區某超商外，有人收受六合彩賭注下注，來往賭客上百人。警方展開追查，在場埋伏果真發現一女子久坐超商外顧客桌，但一直沒有消費，陸續又見一男一女上前與該女交談，女子隨後拿出六合彩簽單核對資料並收取賭資，員警立即上前盤查，順利查獲到組頭林女及賭客張女和林男，並查扣賭金1600元。

警方發現林女組頭（65歲）及簽注賭客張婦（73歲）、林男（61歲），都是上了年紀的賭客。林女說一注為新台幣10到100元，今年10月初才開始經營，想要賺取生活費及零用錢而已，至今才獲利約新台幣2000元，就被警方查獲，真是倒楣，警方於訊後將3人依賭博罪移請地檢署偵辦。

坐輪椅上的張婦和林男都說，是透過朋友認識林姓組頭，如果想要簽賭，都會過來該超商碰運氣，看看能否遇見林女，若是有遇見當天就會簽賭、繳交現金下注，有時候也會遇不到，沒想到警察也會來查這個，警方於訊後將3人依賭博罪移請地檢署偵辦。

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