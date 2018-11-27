鴻海前副總索回扣案一審判10年半 高院改輕判1年4月

鴻海前資深副總廖萬城（圖）等人索回扣案，二審輕判。（資料照）

2018-11-27 11:18

〔記者楊國文／台北報導〕曾喧騰一時的鴻海老臣集體收回扣案，檢方起訴SMT技術委員會前副主委、前資深副總廖萬城、前總幹事兼經理鄧志賢及白手套郝緒光等人向供應商索賄1.6億餘元，再指示下屬游吉安、陳志釧以及蔡宗志等人採購特定產品圖利業者，台北地院依證交法特別背信等罪重判廖萬城10年6月，鄧志賢3年，其他被告判6月至1年2月不等徒刑，游獲判無罪。高等法院認定賄款為239萬元，今依普通背信罪將廖男輕判1年4月，鄧志賢8月，其他人均無罪，檢方可上訴。

檢方當時查出，台商郝緒光見廖萬城、鄧志賢掌控SMT（Surface Mount Technology，表面黏著技術）技術委員會每年約500億元採購、簽核權，為拉攏關係，常找廖打麻將，並刻意輸錢，也常帶鴻海高幹唱到處花天酒地，再伺機遊說廖、鄧向供應商收回扣。

郝緒光與廖萬城、鄧志賢談妥後，郝負責向鴻海供應商收錢，其中5成匯到廖指定的人頭帳戶、一成給鄧，廖、鄧再指示負責採購的陳志釧、游吉安向特定供應商下單，或護航驗收機台、蔡宗志則幫腔美言、推薦廠商機台，集體搞鬼。總計2009年7月至2011年12月間，共計收賄1.6億餘元。

北院審理時，廖萬城辯稱是廠商自願給錢，也遵奉董事長郭台銘指示要廠商商降價，沒讓公司損失，並未觸犯背信罪，鄧志賢與白手套郝緒光也否認犯罪，前年十月依證交法特別背信等罪，合併判廖萬城10年6月，資深經理蔡宗志1年2月，SMT總幹事兼經理鄧志賢3年、SMT資深經理陳志釧1年、SMT工程部經理游吉安獲判無罪，可上訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/