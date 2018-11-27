不僅競爭市佔率 PChome、蝦皮購物另闢司法戰場

2018-11-27 11:10

〔記者錢利忠／台北報導〕競爭激烈的兩大電商PChome及蝦皮購物，近來因販售iPhone新機，又興起訴訟；PChome旗下的24h購物，認為樂購蝦皮公司旗下的蝦皮購物，涉嫌抄襲其所設計的商品敘述標籤，控告樂購蝦皮違反著作權法；台北地檢署認為，該商品敘述標籤不具有原創性，不構成侵權問題，今天將樂購蝦皮不起訴。

今年5月8日，PChome 商店街 （4965） 宣告，以每股44元買回旗下商店街，結束7年的掛牌之路，下櫃私有化，外界一度解讀，此事恐與PChome 商店街去年與蝦皮購物之間的免運惡戰有關。

商店街與蝦皮購物的惡戰，於去年下半年達到頂峰，雙方陸續祭出免運補貼等優惠搶客，商店街最後雖暫時保住市佔率，卻也導致成本大增，去年淨損11.08億元，每股虧損高達43.25元、虧損4個股本。

PChome與蝦皮購物除了市佔率之爭，雙方還針對商品推售等攸關著作權的案件另闢戰場，PChome旗下的24h購物指控，樂購蝦皮公司旗下的蝦皮購物，在賣場上所刊登關於iPhone 8 plus、iPhone XR等產品的敘述標籤，涉嫌抄襲PChome所設計的配色、線條傾斜角度及圖形，為此提出侵犯著作權告訴。

檢方勘查該商品敘述標籤，認為「APPLE／iPhone 8plus」等配色及設計，尚不足以表現著作人的個性或獨特性，認定該設計不具原創性，所以將樂購蝦皮不起訴。

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