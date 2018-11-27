買票行情最高1.2萬 烏來候選人1聲押2交保

2018-11-27 10:55

〔記者黃捷／台北報導〕九合一選舉剛結束，檢警調昨掌握情資，烏來區區民代表吳真、朱鴻益，忠治里長當選人黃忠信，3人涉嫌以每票五千元至一萬二千元買票，都順利當選；台北地檢署昨指揮新北市調查處、新北警方上山搜索，約談67人，移送17名嫌疑人，今凌晨依違反選舉罷免法聲請羈押吳真，另諭令朱鴻益、黃忠信分別以10萬、5萬交保。

檢方指出，除了吳真以外，白姓樁腳等人也涉嫌重大，共6名嫌疑人遭聲請羈押禁見，另外還有名黃姓樁腳3萬交保，其餘8人請回。

烏來區是新北市唯一的山地原住民自治區，由烏來區民直選區長、區民代表，區民代表有4個選區，應選7席，這次共有13人參選，昨天被搜索的涉案人吳真、朱鴻益是無黨籍，分別是第1、第2選區現任代表，無黨籍的黃忠信則是第2度挑戰忠治里長選舉，本次選舉3人均當選。

檢警調單位初步調查，3三人透過樁腳買票，一票最少5000元，最貴高達1萬2000元，是今年全國選舉最高的買票行情；檢警調昨天兵分15路搜索3位當選人、樁腳及收賄選民的處所共15處，查扣現金、競選文宣等相關證物。

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