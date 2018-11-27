慘！惹到酒店夫妻檔 他下體慘遭辣椒水鹽巴毛刷伺候

2018-11-27 11:12

［記者楊政郡／台中報導］台中市林男懷疑廖男對從事酒店工作的妻子「阿真」有非分之想，由「阿真」假意約廖男喝酒，找來一群男子對廖某痛毆，拿刷子刷廖的生殖器，要廖以辣椒水、鹽巴洗自己生殖器，若不從就用拳頭伺候，強逼簽下15本票，支付3000元的酒水及檳榔費用才讓他離開。廖逃到南投鄉下避風頭，2個多月後林還是來要債、灑冥紙，廖才報警處理，台中地院被依傷害、妨害自由、恐嚇取財，判處林8月徒刑及得易科罰金刑10月，「阿真」及3男對廖施暴判7到10月徒刑，均得易科罰金。

台中地院判決書指出，林男（33歲）與「阿真」（酒店幹部）是夫妻，因廖某是常客，對「阿真」有好感，林等懷疑廖男對「阿真」有非分之想，2016年9月找來友人要教訓廖男，由「阿真」假意邀約到租屋處喝酒，廖男到達後，林男與其他3男出現，持疑似槍械在廖面前比劃，痛毆廖男，其中沈男拿出刷子刮刷廖男生殖器，一邊調侃諷刺，一邊痛毆折磨，還拿辣椒水、鹽巴讓廖沖洗自己生殖器，不從就在旁繼續毆打。

然後還強逼廖簽下15萬本票，還要他支付3000元的酒水及檳榔費用，才讓他離開租屋處。

廖某離開後並沒有報案，而是隱忍下來，人躲到南投縣魚池鄉下避風頭，但2個多月後林竟然找到魚池鄉來，一群人在廖某老厝屋外叫囂、灑冥紙，廖認為已經侵犯到他的家人，已經忍無可忍，報警處理，並指控上述情節。

被告等坦承犯行，台中地院判林8月徒刑，及得易科罰金刑10月，其餘「阿真」及3男子等判7至10月徒刑、均得易科罰金。

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