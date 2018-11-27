阿公摸2孫女胸、下體被逮 詭辯：照顧太累 不想照顧她們

2018-11-27 10:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄1名66歲阿公趁9歲和5歲孫女睡覺時撫摸她們的胸部和下體，孫女事後向老師報告此事，阿公被逮時辯稱，自己照孫女太累，摸完再叫她們去報告老師，這樣就不需要再照顧她們，但橋頭地院審理時，合議庭認定是阿公的詭辯之詞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑4年10月。

判決指出，這對小姐妹的父母因離異，爸爸北上工作賺錢養家，於是把小姐妹留在高雄給阿公照顧；今年過年前，阿公半進跑到小姐妹的房間，先是伸手撫摸正在睡覺的姐姐，妹妹聽到隔壁床有異音，睜開眼睛後見到阿公在摸姐姐胸部和下體，過一會，阿公又轉移目標，改摸妹妹的胸部和下體。

小姐妹被阿公非禮後，趁教會主日學時向老師報告此事，老師趕緊帶著兩個小女孩去警局報案；阿公被通知到案時，坦承有觸摸小孩女的下體，但辯稱是半夜檢查小孩有沒有尿床，但法院審理時，又改口稱：「因為我照顧她們太累了，沒有體力再照顧她們了，所以我就摸她們，並且要她們去向老師說，這樣我就不需要再照顧她們了」。

橋頭合議庭傳喚多名證人後發現，阿公摸完小姐妹後，有叮囑她們不要跟別人說，而且社工在案發後第一時間問阿公有沒有摸孫女時，阿公還說是小孩在亂講，可能是不小心碰到等話，顯見阿公所稱不想照顧孫女的說法是詭辯之詞，因此判他有罪，可上訴。

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